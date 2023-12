Schianto di Natale | un’intera famiglia trucidata

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 23 dicembre 2023) In un tragico incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, quattro persone hanno perso la vita sulla D307 nei pressi di Bailly (Yvelines), non lontano da Parigi. Le vittime, unacomposta da madre e padre di 62 e 71 anni, una figlia di 32 e un figlio di 34, viaggiavano in un Renault Espace. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine, ma secondo le prime informazioni, intorno alle 0:30, il conducente di una Peugeot 206, uno studente di 22 anni, avrebbe perso il controllo del suo veicolo per ragioni ancora sconosciute mentre procedeva in direzione di Rocquencourt-Versailles. La sua auto si sarebbe spostata verso sinistra, oltrepassando il parapetto in cemento alto 80 cm, prima di colpire violentemente due veicoli provenienti dalla direzione opposta. Il primo veicolo colpito era il Renault Espace con a bordo la. ...