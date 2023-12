Scambi di calciatori o accordi extracontrattuali | dalla Procura di Roma nuove accuse agli ex vertici della Juventus

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ladicontestaalla. Nelle scorse settimane è stato aperto un nuovo fascicolo con al centro gli exsocietà bianconera. Un’indagine totalmente nuova ed autonoma rispetto all’inchiesta “Prisma” – quella su “manovra stipendi” e “plusvalenze fittizie” iscritte negli esercizi 2019-2020 e 2020-2021 – ereditatadi Torino dopo la questione di territorialità sollevata davvocati bianconeri e accoltaCassazione: anche il bilancio 2021-2022 del club piemontese, infatti, presenterebbe profili di irregolarità. Secondo i pmni, a quanto apprende Il Fatto, il documento finanziario approvato il 28 novembre 2022 non avrebbe ...

Contro il Real Madrid il Napoli non è riuscito a conquistare punti. I blancos hanno vinto e portato a casa tre punti importanti per il ... (dailynews24)

Curioso siparietto al termine dell’amichevole vinta dalla Russia su Cuba per 8-0 davanti a 40 mila spettatori di Volgograd. Il giovane calciatore ... (sportface)

La Procura di Roma contesta nuove accuse alla Juventus . Nelle scorse settimane è stato aperto un nuovo fascicolo con al centro gli ex vertici della ... (ilfattoquotidiano)

... inserimenti, triangolazioni, verticalità erapidi che di fatto costituiscono una versione ... Dall'altra parte i Gunners spesso tendono a portare in zona rifinitura 5che sono i 3 ...Come ogni anno, l'albumPanini è pronto a far sognare e sorprendere migliaia di collezionisti, tra ricerche edi figurine, curiosità e informazioni sugli eroi del calcio italiano. E,...Il ricorso dell’Anversa contro i criteri di registrazione dei giocatori da iscrivere alle competizioni è stato parzialmente accolto ...