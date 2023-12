Sara Croce | finale Ballando con le stelle 2023 video e gallery

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ladicon ledi stasera, 23 dicembre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dalla showgirl e modellae dal bravo ballerino Luca Favilla. La coppia ha ballato una coreografia di Showdance.: i voti adi stasera La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Il voto totale della coppia è stato di 38 punti. Non male! A voi ildell’esibizione die Luca Favilla di stasera....

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Sara Croce , attualmente, è una delle concorrenti della 18esima edizione di Ballando con le Stelle ed è in coppia con il ballerino Luca Favilla. I ... (leggo)

... in gara sono infatti rimasti: Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina , Simona Ventura e Samuel Peron , Giovanni Terzi e Giada Lini , Lorenzo Tano e Lucrezia Lando ,e Luca Favilla, Rosanna ...... in gara sono infatti rimasti: T eo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Simona Ventura e Samuel Peron, Giovanni Terzi e Giada Lini, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando,e Luca Favilla, Rosanna ...E' stata Sara Croce ad aprire le danze nella finale di Ballando con le stelle 2023, che Milly Carlucci ha condotto oggi, sabato 23 dicembre 2023, come ...Ballando con le Stelle è arrivato alla sua puntata finale: questa sera, sabato 23 dicembre, verrà scelto il vincitore della 18esima edizione del programma condotto da Milly Carlucci.