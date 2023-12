Sanremo | Amadeus e Presta si dividono

(Di sabato 23 dicembre 2023) Pubblicato il 23 Dicembre, 2023 A meno di due mesi dal suo quinto festival di(6-10 febbraio) il direttore artisticodivorzia dal suo storico manager Lucio. L’anticipazione di Italia Oggi trova conferma nell’entourage del conduttore, mentre il fondatore di Arcobaleno Tre preferisce al momento non rilasciare dichiarazioni. Tra i due, a quanto si apprende, c’erano divergenze da qualche tempo. L’addio potrebbe riflettersi nell’organizzazione del 74/mo festival, che negli anni scorsi ha potuto contare per gli ospiti sull’esperienza e i contatti di, per quanto la produzione sia da sempre titolarità della Rai.

