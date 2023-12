Sanità | scuola | lavoro | violenze di genere | ecco perché l’Italia è un Paese da ricostruire

Leggi su tpi

(Di sabato 23 dicembre 2023) Nel passaggio fra 2023 e 2024 sono tanti i temi caldi sul tavolo della premier Giorgia Meloni. Nel momento in cui scriviamo la Legge di Bilancio non è ancora stata formalmente approvata dal Parlamento. In attesa di capire cosa verrà definitivamente stabilito, proviamo a ragionare sui fatti. Nel nuovo anno il Governo Meloni non potrà non affrontare ancora le problematiche legate alla, alla, alla Povertà, al, nonché un tema sempre più sentito nell’opinione pubblica: quello della sicurezza per le donne. SaluteLapubblica attraversa una fase di profonda difficoltà. Mancano i medici, gli ospedali fanno acqua, le liste di attesa si allungano, la gente per non fare le fila paga, alcuni reparti vengono soppressi, ospedali accorpati, maternità chiuse, sprechi che continuano, medicina territoriale in ...