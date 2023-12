Sangiuliano | «Conosco bene De Laurentiis | l’anno di transizione ci sta»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 23 dicembre 2023) A Radio CRC, è intervenuto il Ministro della Cultura, Gennaro, «Napoli può trarre grande potenziale dalla cultura, può essere un grande fattore. Lo dimostrano i nostri musei che sono i più apprezzati al Mondo, a Napoli stiamo realizzando la più grande infrastruttura d’Europa con il recupero del Real Albergo dei Poveri. Siamo intervenuti anche per la Floridiana, andate a vedere come è dopo 7/8 mesi. Sono quasi finiti i lavori al Polo museale autonomo. Sono in essere tante iniziative, perché questa città ma soprattutto i cittadini hanno tante esperienze culturali» Sul Napoli e Napoli «Sono stato alcune volte allo stadio nell’ultimo periodo. Mi sento di dire una cosa,Deche è un imprenditore importante, sono un tifoso non polemico che auspica il meglio per la squadra. ...