Sangiuliano | ”Conosco bene De Laurentiis che è un imprenditore importante”

(Di sabato 23 dicembre 2023) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Gennaro, Ministro della Cultura.Queste le sue dichiarazioni:: ”Napoli può trarre grande potenziale dalla cultura” “Napoli può trarre grande potenziale dalla cultura, può essere un grande fattore. Lo dimostrano i nostri musei che sono i più apprezzati al Mondo, a Napoli stiamo realizzando la più grande infrastruttura d’Europa con il recupero del Real Albergo dei Poveri. Sarà la più grande infrastruttura culturale d’Europa. Siamo intervenuti anche per la Floridiana, andate a vedere come è dopo 7/8 mesi. ”Sono quasi finiti i lavori al Polo museale autonomo” Finiti i lavori al Polo museale autonomo. Sono in essere tante iniziative, perchè questa città ma soprattutto i cittadini hanno tante esperienze culturali. ”...

È quanto afferma il ministro della Cultura Gennaro, oggi alla presentazione della ... "bene la realtà di Caivano. Ho fatto il direttore di un quotidiano di Napoli e ho documentato ...... Giuseppe Valditara (istruzione), Gennaro(cultura), Marina Elvira Calderone (lavoro), ... chiedendomi se lo. Ebbene sì,Andrea. Anzi: lo considero un amico. Siamo amici e ne ...Inoltre, Sangiuliano, ha aggiunto ... Mi sento di dire una cosa, conosco bene De Laurentiis che è un imprenditore importante, sono un tifoso non polemico che auspica il meglio per la squadra. L’anno ...Regalo di Natale per il Sangiuliano che sotto l’albero si ritrova un attaccante ... Ora è pronto alla sua nuova esperienza: «Arrivo in una società che conoscevo già in Serie C e ho avuto anche modo di ...