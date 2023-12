Sangiovanni parla per la prima volta della fine della storia con Giulia Stabile | “Molte persone hanno parlato di me e io non mi sono difeso perché…”

(Di sabato 23 dicembre 2023)è uno dei cantanti delle ultime edizioni di Amici, che più siriusciti ad affermare dopo ladel talent show. Già in gara tra i big del Festival di Sanremo 2022, l’artista si esibirà nuovamente sul palco più importante del mondomusica italiana dal 6 al 10 febbraio 2024. Nel talent show di Canale 5,, però, non ha trionfato ma ha occupato la seconda posizione nella classifica finale, dietro alla fidanzata. I duecontinuato a frequentarsi anche dopo latrasmissione televisiva, creando unad’amore che ha fatto impazzire i fan dei due artisti. La coppia, però, si è detta addio nel corso del 2023 ...

L'invito del nuovoè anche quello di "mostrare la mia privacy". "È un rischio, ma un ... Di cosa"Ho avuto mille motivi per scrivere questa canzone, volevo farlo da tantissimo tempo ...... Paola & Chiara, i Ricchi & Poveri, Il Volo,, Nino Frassica, The Kolors, Cristiano ... dice Amadeus in un video sulle sue storie di Instagram in cui inquadra, mentre, un piccolo ...Qual è il significato di Americana di Sangiovanni La canzone parla di una storia d’amore andata all’aria: è quella con Giulia Stabile Sangiovanni è tornato a far cantare i fan con Americana. La ...Il primo singolo estratto dall’album che uscirà nel 2024 è Americana, brano che parla di una relazione finita. Ovvio il collegamento con la sua ultima storia d’amore, quella con Giulia Stabile, anche ...