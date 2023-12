Samuel Peron lascia Ballando con le Stelle? L’indiscrezione

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 23 dicembre 2023) Il maestro di ballopotrebbere la trasmissionecon lecondotta da Milly Carlucciè in coppia acon leinsieme alla conduttrice Simona Ventura. L’esibizione di stasera sul palco del noto programma condotto da Milly Carlucci, stando a una indiscrezione, potrebbe essere l’ultima in tv. Ad anticiparlo è Davide Maggio, che scrive sul sito: “Una delle colonne dicon le, presente sin dalla seconda edizione datata 2005. E oraè pronto are il programma che gli ha regalato il successo. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che stasera...