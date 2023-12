Samuel Peron abbandona Ballando con le Stelle

Leggi su biccy

(Di sabato 23 dicembre 2023), ballerino storico dicon le, ha deciso di appendere le scarpette al chiodo e di chiudere con la finale di questa sera la sua esperienza nello show di Milly Carlucci. Lo ha annunciato Davide Maggio con un suo ‘boom‘. “E’ una delle colonne dicon le, presente sin dalla seconda edizione datata 2005. E oraè pronto a lasciare il programma che gli ha regalato il successo. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che staseramuoverà i suoi ultimi passi sulla pista da ballo di di Rai1”.è ad oggi il ballerino che per più anni ha prestato servizio nello show di Rai1 partecipando in gara per ben 16 anni, ovvero dalla 2^ alla 14^ ...