Sampdoria-Feralpisalo | le formazioni ufficiali | Pirlo si fida dei due dell’Inter

(Di sabato 23 dicembre 2023)-Feralpisalò, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B, andrà in scena alle 16:15., allenatore dei blucerchiati, schiera nuovamente titolari i due giocatori in prestito dall’Inter: Stankovic ed Esposito. Di seguito le’, LE(4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Kasami, Yepes, Giordano; Verre, Esposito; De Luca. All:’ (3-5-2): Pizzignacco; Martella, Ceppitelli, Balestrero; Felici, Di Molfetta, Fiordilino, Kourfalidis, Bergonzi; Butic, Compagnon. All: Zaffaroni Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo ...

Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Blucerchiati obbligati a vincere per continuare la rincorsa ... (sport.periodicodaily)

Sampdoria-FeralpiSalò e SudTirol-Reggiana sono valide per la diciottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, ... (ilveggente)

... a partire dalle 14.30, su Teletutto , Angela Scaramuzza e i suoi ospiti commenteranno il match delle rondinelle e quello della FeralpiSalò , impegnata alle 16.15 sul campo della. La ...LE FORMAZIONI UFFICIALI: in attesa FeralpiSalò : in attesaFormazione ufficiale Sampdoria-Feralpisalò: Andrea Pirlo non cambia ripropone la stessa formazione del Mapei Stadium. La Sampdoria dopo la vittoria in casa de ...Marco Zaffaroni recupera Letizia, Pilati e Camporese, mentre sono ancora out Bacchetti, Da Cruz, Carraro, Ferrarini e Voltan. Pirlo invece deve fare a meno di Barreca e Vieira, infortunati, e dello ...