Samp | mistero Pedrola | il rientro tarda e il Barcellona chiede spiegazioni

...unche sarà possibile sciogliere solo con il passare delle settimane. La sensazione è che non lo rivedremo in campo prima de 2024, tenendo anche in considerazione le priorità della: ...... magari in prestito da club di A, come Ghilardi (dal Verona alla), Giovane (dall'Atalanta all'... Non era sicuramente uno scarto Simone Pafundi, il grandedei nostri talenti giovanili, ...In questi ultimi giorni dell'anno c'è una situazione in casa Sampdoria che va seguita con estrema attenzione, ed è quella relativa ad Estanis Pedrola. Il gioiellino blucerchiato si era infortunato ...UNDER 18 - Splendida prestazione in chiusura d'anno per il Torino di Rocca che a Orbassano surclassa i pari età del Frosinone per 8-1, segnando ben quattro gol per tempo: per i ...