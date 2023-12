Saman e quella madre ancora impunita

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ti capisco, Luigi, a volte proviamo questa sensazione: ci pare che il mondo giri al rovescio, che siamo qui, in questa gabbia di matti, ad osservare con sconcerto quello che accade intorno a noi, che nulla funzioni come dovrebbe, che tutto sia profondamente, irrimediabilmente, insopportabilmente ingiusto

Giuseppe Cruciani attonito. Il conduttore de La Zanzara mette a confronto la condanna allo zio diAbbas condi Mario Roggero . 'Accolgo con grandissima gioia, la condanna all'ergastolo dei genitori di una ragazza di cui mi sono occupato nel passato durante una trasmissione televisiva, ...E in questo caso non c'è prova che i due cugini disi trovassero sulla scena del crimine. L'unico a coinvolgerli, dicendo che lo avevano chiamatosera per essere d'aiuto, è stato lo zio ...Ti capisco, Luigi, a volte proviamo questa sensazione: ci pare che il mondo giri al rovescio, che siamo qui, in questa gabbia di matti, ad osservare con sconcerto quello che accade intorno a noi, che ...Rai ed i suoi 778 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ...