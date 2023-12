Salvini | Spread è strumento inutile | dannoso e superato

(Di sabato 23 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Milano, 23 dicembre 2023 "Il Mes è unonon solo, ma. Un pensionato o un operaio italiano avrebbero dovuto pagare per salvare una banca tedesca. Quindi il Parlamento ha esercitato il suo diritto democratico di bocciare uno. E loè sceso", le parole dia Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

(Agenzia Vista) Milano, 23 dicembre 2023 "Il Mes è uno strumento non solo inutile , ma superato e dannoso . Un pensionato o un operaio italiano ... (liberoquotidiano)

... ha aggiunto. 'L'Europa difenda i confini, si occupi di sicurezza. Il popolo europeo ... Il Parlamento ha bocciato la ratifica del Mes 'e loè sceso. Tutti i gufi dicevano 'disastro, con ...L'Italia cresce più della Germania e lo, dopo la bocciatura del Mes, è sceso. Abbiamo fatto quello che era nostro dovere per difendere il lavoro e i risparmi degli italiani', ha detto. ...(Agenzia Vista) Milano, 23 dicembre 2023 "Il Mes è uno strumento non solo inutile, ma superato e dannoso. Un pensionato o un operaio italiano avrebbero dovuto pagare per salvare una banca tedesca. Qui ...nel quale invece c’erano forti spinte verso il voto a favore della ratifica era ampiamente comunicata. Ma questo, secondo Salvini, “non rappresenta nessun problema”.