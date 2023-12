Salvini | “Sono sicuro che il 2024 sarà un anno che ci regalerà tante soddisfazioni”

Continua il dibatto politico e non sulla pista da bob in vista dei prossimi Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 . “Come promesso, in questi ... (sportface)

La sindaca: 'integralisti' Da un'altra parte della città, la sindaca ha risposto con gli scambi di auguri in piazza per il Natale, con, in videochiamata, Matteoe Massimiliano Fedriga. '......rispetto agli altri della sua coalizione e le umiliazioni che ha procurato al Carroccio non... di certodovrà reagire quando il giorno dopo la stampa nazionale titolerà che 'fratelli d'..."Innanzitutto la maggioranza non è in crisi": con queste parole Pietro Senaldi ha allontanato qualsiasi tentativo di mettere ...La sindaca: "Sono integralisti" Da un'altra parte della città, la sindaca ha risposto con gli scambi di auguri in piazza per il Natale, con, in videochiamata, Matteo Salvini e Massimiliano Fedriga.