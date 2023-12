Salvini rivendica il blitz della maggioranza sul Mes | “Strumento inutile e superato L’astensione di Fi? Non è un problema”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 dicembre 2023) “È stato un voto concreto, il Mes avrebbe messo a rischio il lavoro e il risparmio degli italiani. Non abbiamo fatto un voto ideologico, ma pragmatico. Parleremo di un’Europa diversa che ha il dovere di cambiare perché l’Europa delle follie pseudo-ambientaliste, solo auto elettriche, è un enorme regalo alla Cina e un suicidio, la chiusura di migliaia di aziende, licenziamenti. Non penso che De Gasperi pensava al Mes. I popoli europei dovrebbero ringraziarci per aver bloccato questodannoso”. Così Matteo, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, sul voto contrario in Parlamento alla ratifica del Mes. “La posizione di Giorgetti non mi ha assolutamente indebolito. Abbiamo condiviso, scelto e fatto tutto per il bene degli italiani” ha aggiunto il ministro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.