Salerno | auto precipita nella scarpata

(Di sabato 23 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato necessario richiedere l’intervento anche dello speciale nucleo fluviale dei vigili del fuoco per recuperare un’vettura che,mattinata di oggi, èta in un burrone dopo essere uscita di strada mentre percorreva via Croce, la strada che collegaa Cava e che è l’arteria di collegamento per raggiungere il castello di Arechi. L’mobile al bordo della quale si trovava una persona è uscita fuori di strada in uno dei diversi tornanti, in un punto in cui non c’è guard rail, ha abbattuto un albero ed è finita giùa diversi metri di altezza. La persona all’interno non ha riportato gravi lesioni ed è uscita sulle sue gambe dalla vettura. A scopo precauzionale è stata comunque condotta in ospedale ...