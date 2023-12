Salernitana-Milan | la moviola di Gazzetta | “Fazio punibile col rigore”

SALERNO Per la serie una faccia è tutta un programma basta riguardare, nelle immagini replicate a ciclo continuo dal web, quella di Ibrahimovic in tribuna all'Arechi durante, al debutto ufficiale in uno stadio nel ruolo di senior advisor , qualunque cosa la locuzione anglofona voglia dire. L'intabarrato ex campione, seduto accanto a un imbarazzato ...Per la serie una faccia è tutta un programma basta riguardare, nelle immagini replicate a ciclo continuo dal web, quella di Ibrahimovic in tribuna all'Arechi durante, al debutto ...Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida tra Salernitana e Milan. Le sue dichiarazioni. COSA NON HA FUNZIONATO – «Credo che trovare qualcosa che non vada oggi significa essere poco ...Dopo il pareggio contro il Genoa, che l'ha fatta scivolare a meno quattro punti dalla capolista Inter, la squadra di Allegri deve vincere a tutti i costi per mettere pressione ai nerazzurri e ...