Salernitana-Milan | Kastanos | “Potevamo vincere | è un peccato”

(Di sabato 23 dicembre 2023) “È unprendere gol negli ultimi minuti, ma abbiamo guadagnato un punto, andiamo avanti., ora guardiamo avanti. Ora il 30 abbiamo un’altra finale da giocare”. Lo ha dichiarato il centrocampista dellaGrigoris, ai microfoni di Dazn, dopo il 2-2 interno contro il. Per il trequartista granata un gol e un assist in quattordici partite in questa stagione. “Sono soddisfatto ma sarei stato più contento con la vittoria”, ha concluso il giocatore ex Juventus. SportFace.

Alla fine è un pareggio che può valere come una sconfitta sia per Salernitana che per Milan . Se per i campani, che sembravano a un passo dal ... ()

SALERNO - Quattro gol, miracoli e papere, sogni e illusioni.regala emozioni, ma alla fine le due squadre trovano soltanto un punto . Il verdetto del campo è legittimo, il finale è infuocato con tanto di rissa tra le ...Al 18' del secondo tempo dila gara si infiamma grazie alla rocambolesca rete del 2 - 1 dei campani firmata da Candreva . Il tiro del centrocampista ex Inter è il punto terminale di un'azione segnata da un ...Una serata che poteva essere perfetta, una serata che in parte comunque rilancia la Salernitana. Ma in attesa delle conferme che dovranno arrivare già sabato prossimo, i granata si tengono molto ...Salerno, 22 dic. - (Adnkronos) - Un gol di Jovic al 90' evita al Milan il ko in trasferta con la Salernitana. Sotto gli occhi di Ibrahimovic in tribuna all'Arechi nella sua nuova vesta di advisor, i ...