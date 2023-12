Salernitana | brutte notizie per Inzaghi | le condizioni di Dia

Continua l'emergenza in casa Milan: arrivano ancoranotizie per Stefano Pioli in vista della trasferta di campionato contro la SalernitanaIl ...trasferta contro il fanalino di coda, ...notizie per la formazione rossonera che perde per qualche settimana i suoi due calciatoriNon ... in programma in Serie A contro, Sassuolo e Cagliari. Ai due nuovi infortuni ...Ieri sera il Milan ha pareggiato all’ultimo la sfida contro la Salernitana. La squadra rossonera è sembrata allo sbando ...Un gol di Jovic al 90' evita al Milan il ko in trasferta con la Salernitana. Sotto gli occhi di Ibrahimovic in tribuna all'Arechi nella sua nuova vesta di advisor, i rossoneri pareggiano 2-2 nell'anti ...