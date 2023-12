Sacro Mediterraneo? Sì | ecco perché La riflessione di Cristiano

Leggi su formiche

(Di sabato 23 dicembre 2023) Si avvicina il Natale, si moltiplicano anche quest’anno gli eventi ad esso connessi. Tra questi ho avuto la fortuna di partecipare al concerto di Natale promosso dal centro Astalli, la sezione italiana del Servizio dei gesuiti ai Rifugiati, nella chiesa di Sant’Andrea al Quirinale. Ovviamente c’erano tanti rifugiati, molti dei quali musulmani: seguire dentro quella bellissima chiesa, una delle poche chiese ovali di Roma, opera del Bernini, mi ha consentito di vedere incontrarsi fuori da un contesto liturgico l’idea di chiesa con quella di moschea, anchenon è frequente vedere tanti musulmani in una chiesa . È noto che la chiesa come edificio è pensata come casa di Dio, da noi costruita per lui. Lo indica il tabernacolo. Non c’è un qualcosa di paragonabile al tabernacolo nella moschea, che è come una casa predisposta da Dio per noi. Infatti in moschea si può ...