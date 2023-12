Ryan O’Neal | la causa di morte ufficiale dell’attore

(Di sabato 23 dicembre 2023), scomparso a 82 anni l’8 dicembre 2023, è morto adi un’insufficienza cardiaca conseguente a una cardiomiopatia di cui soffriva da tempo. A confermarlo, il certificato diemesso dal coroner della contea di Los Angeles, secondo cui il decesso non è da imputarsi a nessun’altraconcomitante;era ricoverato da qualche tempo al St. John Hospital. Foto dida giovaneA dare al mondo la notizia dellaera stato uno dei figli di, Patrick, tramite un post su Instagram: “Questa è la cosa più difficile che abbia mai dovuto dire, ma devo farlo; mio padre,, se n’è andato pacificamente oggi, circondato ...

Francis Ford Coppola ha reso omaggio alla memoria di Ryan O’Neal , recentemente scomparso, con un inaspettato messaggio postato sui social in cui il ... (cinemaserietv)

La sua stella si è spenta in silenzio, relegata in un angolino dei siti dei grandi giornali. Eppure, scomparso l'8 dicembre a 82 anni, è stato un divo di quelli veri, con tanto di Oscar accarezzato nel 1971 per l'Oliver Barrett di "Love Story". Sorriso acqua - acqua e sapone - sapone, ...approfondimento È morto l'attore, star di "Love Story" e "Barry Lyndon"