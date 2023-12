Ryan Gosling ha dichiarato di aver perso un ruolo per essere stato troppo “grasso”

(Di sabato 23 dicembre 2023)un vero e proprio successo in Barbie, ma noi lo conosciamo anche per altri tantissimi film che ci hanno permesso di innamorarci di lui più e più volte, vedi La La Land, Blue Valentine e Crazy, Stupid, Love. Però ha anche rifiutato parecchi ruoli e (ebbene sì) ne ha anche persi tanti! Il prossimo film dell’attore sarà The Fall Guy di David Leitch con Emily Blunt, ma èrivelato cheha quasi interpretato Jack Salmon in The Lovely Bones di Peter Jackson, ma hailper un motivo del tutto inaspettato. Amabili Resti è un adattamento del 2009 dell’omonimo romanzo scritto da Alice Sebold. Il film è interpretato da Saoirse Ronan neldi Susie Salmon, una vivace matricola uccisa dal tranquillo e solitario ...

- Pubblicità - A pochi giorni dal Natale,e il produttore di "Barbie: The Album" Mark Ronson hanno regalato ai fan una nuova versione natalizia del numero musicale "I'm Just Ken" del film. Ma non è tutto.ha pubblicato "...Delle quindici canzoni candidate all'Oscar, tre provengono dal film 'Barbie' di Greta Gerwig : "Dance the Night" cantata da Dua Lipa , "I'm Just Ken" cantata dae "What Was I Made For" ...Ryan Gosling è stato un vero e proprio successo in Barbie, ma noi lo conosciamo anche per altri tantissimi film ...A pochi giorni dal Natale, Ryan Gosling e il produttore di “Barbie: The Album” Mark Ronson hanno regalato ai fan una nuova versione ...