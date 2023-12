Rugby | Reggio Emilia | Rusiate Nasove arrestato | aggressione a due carabinieri Era ubriaco

Leggi su sportface

(Di sabato 23 dicembre 2023) Notte violenta per, 28enne giocatore del Valo, finito in manette dopo aver aggredito due. A riportare la notizia è il sito del Resto del Carlino, secondo cui le forze dell’ordine erano state allertate dai residenti di viale dei Mille. Questi avevano segnalato la presenza di un uomo in stato di agitazione, poi rivelatosie senza controllo. Ihanno provato a raccogliere le generalità di, che però forte della sua stazza da rugbista (195 centimetri per 100 chili di peso) ha risposto con violenza attaccando i due militari a calci e pugni. Per loro sette giorni di prognosi. A quel puntoha provato la fuga, ma altre volanti lo hanno rintracciato ...