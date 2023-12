Rugby | la Benetton Treviso espugna Parma e balza momentaneamente al terzo posto nell’URC

(Di sabato 23 dicembre 2023) Si è appena concluso allo stadio Lanfranchi il derby italiano valido per l’ottava giornata dell’UnitedChampionship e in campo, dunque, sono scese le Zebree la. Per la franchigia federale la chance di fare un balzo in classifica verso la zona playoff, per i veneti invece l’occasione di confermarsi ai massimi livelli deleuropeo. Ecco come è andata. Ottima partenza delle Zebre, che dopo un minuto di gioco trovano una maul avanzante per entrare nei 22 avversari e sul prosieguo dell’azione palla che arriva al solito Lorenzo Pani che va fino in fondo e padroni di casa avanti 7-0 dopo due minuti di gioco. Soffre tantoin questo avvio di match, è particolarmente fallosa e così sono le Zebre a rendersi nuovamente pericolose e ...

Tutto pronto per il primo derby italiano del BKT UnitedChampionship 2023/24: Zebre esi accingono a sfidarsi nel loro 29° scontro in gara ufficiale. La partita, valevole per l'8° turno del torneo, è in programma sabato 23 dicembre allo Stadio Lanfranchi di Parma e sarà ...Tutto pronto per il primo atto del derby. Il periodo a cavallo tra Natale e l'anno nuovo è caratterizzato dai derby nello UnitedChampionship. Domani, sabato 23 dicembre alle ore 14, i Leoni saranno impegnati presso le mura esterne del Sergio Lanfranchi di Parma per il round 8, cioè il primo dei due derby contro le Zebre ...Tutto pronto per il primo derby italiano del BKT United Rugby Championship 2023/24: Zebre e Benetton Rugby si accingono a sfidarsi nel loro 29° scontro in gara ufficiale. La partita, valevole per l’8° ...Come da tradizione saranno i giorni a cavallo tra vecchio e nuovo anno solare a veder andare in scena i derby nazionali tra le squadre impegnate nello United Rugby Championship: per l'ottavo turno del ...