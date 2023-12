Rotondi | “Il centrodestra diviso? Posizioni legittime”

(Di sabato 23 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ildeve fare i conti con una doppia anima, una favorevole al sindaco uscente e un’altra che ritiene invece di proseguire su quella che è la sua tradizione di distinzione, sia dall’esperienza di questo governo comunale che dall’esperienza del centrosinistra”. Così Gianfranco, presidente Dc, al brindisi natalizio presso la sede di Fratelli d’Italia, a galleria Magnolia in Corso Vittorio Emanuele. “Non si può chiedere – ha detto– a figure che sono state in primo piano nella responsabilità del governo cittadino di rinnegare scelte che hanno fatto. Allo stesso modo non si può chiedere a persone che sono state la storia dele che sono alternative a questo governo comunale di sacrificare la loro stessa storia per adeguarsi a situazioni ...

'Dopo qualche giorno di riflessione in casa dei partiti delvogliamo avanzare una proposta che posso sbloccare la situazione della coalizione ...Ligure di Democrazia Cristiana con. '...' La @ellyesse è libera di non partecipare ad Atreju ma non di insultare ilitaliano: non può dire che lei non si mescola coi nostalgici del fascismo e del ... Così GianfrancoFinisce in parità tra centrodestra, che non sfonda, e centrosinistra la sfida per il Consiglio provinciale di Frosinone: sei seggi tra FdI, Lega e FI, mentre il Pd ne conquista uno in più, passando da ...Un rimpallo di decisioni, tra Gip del tribunale di Cassino e Riesame di Roma, che, a pochi giorni dal Natale, è stato definitivamente risolto dalla corte di Cassazione che ha ...