Roma | “Nostro figlio ci picchia da tempo” | il racconto in lacrime di due ultra 70enni

(Di sabato 23 dicembre 2023), 23 dicembre 2023 – I carabinieri del Nucleo Radiomobile dihanno arrestato in flagranza un 51enneno, già destinatario dell’ammonimento del Questore di, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Ieri mattina, i militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione, presso l’abitazione degli anziani genitori in via Aurelia, nel quartiere Aurelio. L’uomo, in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di bevande alcoliche, aveva poco prima aggredito i genitori, colpendoli con calci e spinte. Ai Carabinieri intervenuti in brevissimo, i genitori hanno raccontato in, di pregressi analoghi episodi, alcuni denunciati, motivo per cui l’uomo era stato già ammonito. ...