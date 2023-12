Roma-Napoli | scintille tra Mourinho e Kvara a bordocampo

(Di sabato 23 dicembre 2023)ad alta tensione, il gioco infatti è stato spesso interrotto per tanti falli che hanno visto protagonisti i giocatori delrimasti a lungo a terra. Prima ha protestato Mazzarri per un intervento su Mario Rui, ed è stato ammonito, poi è stato il turno di. Il momento di massima tensione del primo tempo, molto nervoso (sei ammoniti), dell’Olimpico si è vissuto intorno al 28?, quando Cristante è stato ammonito per un fallo sutskhelia. Dopo che il giocatore delè caduto Joségli si è scagliato contro accusandolo di simulare urlando più volte “Basta rispetto”. Il georgiano ha risposto al tecnico qualcosa che le telecamere non hanno carpito e poco dopo tra i due è scoppiata la pace, sancita da un abbraccio a ...

Nel secondo tempo del match contro la, il centrocampista slovacco delè dovuto uscire, con un espressione sofferente, per una contusione al fianco sinistro. Ha provato a rimanere in campo ma quando ha capito che non poteva ...Il tecnico della, José Mourinho, ha avuto un paio di scambi ravvicinati con i giocatori del, Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen ma sono più carezze che ...Matteo Politano è stato espulso nel corso del secondo tempo della gara di campionato Roma-Napoli.20.20 - Renato Sanches non farà parte di Roma-Napoli. Il centrocampista portoghese non sarà nemmeno in panchina nel posticipo di stasera tra la squadra di Mourinho e gli azzurri. Il motivo del forfait ...