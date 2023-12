Roma-Napoli | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ile isudi, match valido per la diciassettesima giornata di. Allo stadio Olimpico big match ma tra deluse: i giallorossi sono scivolati in ottava posizione, gli azzurri fuori dalla zona Champions e con la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia sul groppone, punti pesantissimi in palio. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 23 dicembre.sarà visibile sucon la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini. SportFace.

E’ in programma oggi, sabato 23 dicembre 2023 alle ore 20.45, la partita Roma-Napoli . Il match, valido per la diciassettesima giornata del ... (ilcorrieredellacitta)

Torna la Serie A e torna il Napoli che riparte dall’Olimpico, ospite in questo turno contro la Roma. Ma Dove sarà possibile vedere la partita in ... (spazionapoli)

Il Napoli è la squadra che cerca più volte il Dribbling (325) in Serie A. La Roma è la terzultima compagine del massimo campionato per il numero di ... (sportface)

