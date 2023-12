Roma-Napoli LIVE | le formazioni ufficiali | Belotti con Lukaku | c'è Zielinski

Roma - Una sfida fondamentale per la corsa alla Champions, un incrocio da brividi quello di stasera tra Roma e Napoli . Mourinho contro Mazzarri e in ... (247.libero)

Formazioni ufficiali Roma-Napoli : le scelte dei tecnici

Alle 20.45 andrà in scena il match valido per il campionato di Serie A tra Roma e Napoli. Ecco le Formazioni ufficiali Alle 20.45 andrà in scena ... (calcionews24)