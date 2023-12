Roma-Napoli LIVE 0-0 | inizia la ripresa

Leggi su calcionews24

(Di sabato 23 dicembre 2023) All’Olimpico, il match valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico,si affrontano nel match valido per la 17esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 46? –il secondo tempo. 45’+4 – FINE PRIMO TEMPO 39? – Prima occasione per il: punizione dalla treqaurti su cui Osimhen fa sponda in rovesciata, ci prova Anguissa con il tacco, ma non arriva sul pallone che finisce poi fuori. 35? – Contatto tra Osimhen e Paredes, con il nigeriano che super l’avversario con il sombrero, ma poi, dopo un minimo contatto dell’argentino con il suo volto, ritenuta regolare ...