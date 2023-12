Roma-Napoli LIVE 0-0 | in crescita i giallorossi

(Di sabato 23 dicembre 2023) All’Olimpico, il match valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico,si affrontano nel match valido per la 17esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 21? – Ancora Bove pericoloso: Belotti bravissimo a trovare il fondo e mette in mezzo. Conclusione ravvicinata, ma Meret respinge coprendo la porta con un gran riflesso. 19? – Bove vicino al vantaggio: recupera palla e triangola con Lukaku. Conclusione dal limite e pallone che sfiora la traversa. 15? – Gioco fermo: Rrahamani è rimasto a terra dopo uno scontro con Belotti e Mazzarri ha mandato a scaldare le riserve 8? – Prima occasione per la ...

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2023/24: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 17ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Colombo. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Nell'imminenza del calcio d'inizio diha parlato il GM del club giallorosso, Tiago Pinto . In chiusura del suo intervento a DAZN, Pinto si è soffermato sul futuro di José Mourinho ...Roma – Impegno casalingo prima di Natale per la Roma, ospite all’Olimpico il Napoli di Mazzarri, per quello che classifica alla mano è uno scontro che mette in palio punti importanti nella corsa ai ...14' - La Roma gira bene palla e porta Mancini al cross dalla trequarti: bravo Rrahmani a chiudere in corner. 11' - Buona traccia del Napoli sull'out di destra tra Anguissa e Politano. Il numero 21 ...