Roma-Napoli | le probabili | dubbio tra Natan e Juan Jesus al fianco di Rrahmani

(Di sabato 23 dicembre 2023) Questa sera alle 20:45 ci sarà, valida per la 17esima giornata di Serie A. Secondo quanto riportato da Sky, Corriere dello Sport e Tuttosport, l’undici titolare con cui gli azzurri scenderanno in campo sarà il seguente: Meret; Di Lorenzo,, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia Per la Gazzetta dello Sport, invece, i titolari delsaranno: Meret; Di Lorenzo,, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Per quanto riguarda la, nell’undici di partenza scelto da Mourinho, Rui Patricio sarà supportato da Mancini, Llorente e Ndicka; a centrocampo i giallorossi dovrebbero sicuramente contare su Kristensen, Cristante e ...

Le statistiche sostengono il Napoli in viaggio verso la Capitale per la sfida di questa sera contro la Roma . Ci sono dati rassicuranti pensando al ... (247.libero)

Questo sera in campo in Serie A la sfida tra Roma e Napoli , ecco le probabili formazioni di Mourinho e Mazzarri Questo sera in campo in Serie A ... (calcionews24)

- Oltre 8 mila litri fra champagne, olio e alcol contraffatti, circa 100 mila etichette adesive ... in provincia di. L'attività, da quanto emerso, era finalizzata alla produzione e al ...Con queste parole, il presidente del Calcio, Aurelio De Laurentiis , ha anticipato la ... 'Questa mattina a- si legge - dovrebbe esserci un altro incontro tra il manager di Osimhen, Roberto ...con presenze più o meno abbondanti di sostenitori della Roma e del Napoli a seconda delle zone d'Italia. A seguire verranno menzionati club con tifo più radicato nei territori di appartenenza. Ma non ...Il comun denominatore in casa di Roma e Napoli sono al contrario i guai e rispetto all’enorme importanza della posta in palio tutto il resto passa di conseguenza in secondo piano, compreso il ...