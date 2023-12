Roma-Napoli | le parole di Paolo Del Genio

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 23 dicembre 2023) Domani presso lo Stadio Olimpico è prevista la partita, valida per la 17ma giornata del Campionato di serie A ed è il primo scontro diretto in vista della qualificazione Champions. Fonte: kisskiss.itIl giornalista di Radio Kiss KissDelparlando della partitaha rilasciato alcune importanti dichiarazioni Sulla partita di“Contro laci vorrà anche forte personalità nella gestione dell’arbitraggio, Se una cosa la sappiamo è come giocherà la, come la fa giocare Mourinho: in maniera dura, aggressiva dal punto di vista fisico”. Rivolgendosi a Giovanni Di Lorenzo “Fai una grande partita e parla con ...