Roma-Napoli | espulso anche Osimhen | Napoli in 9

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 23 dicembre 2023) Dopo l’espulsione di Politano her aveva lasciato ilin 10 uomini, all’85esimo della sfida travieneper doppia ammonizioneVictor. L’attaccante delè stato punito con il secondo giallo per un’entrata su El Shaarawy. La reazione del nigeriano è stata immediata e incredula per l’ammonizione e la conseguente espulsione. Dazn riferisce infatti che “continuava a fare a El Shaarawy il gesto di tuffarsi, dicendo «glielo devi dire che ti sei buttato»” Secondo l’ex arbitro Luca Marelli l’ammonizione è giusta: «Il contatto non è cattivo, ma in questi casi viene punita la volontà. Non si può negare che ci sia stato un contatto. Dovuto allo stesso motivo ...