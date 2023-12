Roma-Napoli è anche Lukaku-Osimhen

(Di sabato 23 dicembre 2023)sarà il big match della serata. Le due compagini si giocano un posto nell’Europa che conta. Entrambe le squadre ci arrivano con le ossa un po’ rotte. Forse moralmente peggio il, reduce di una pesante disfatta interna contro il Frosinone. La sfida con i ciociari è costata l’eliminazione dalla Coppa Italia ed il conseguente tramonto prematuro di un obiettivo di stagione. La sfida dell’Olimpico mette di fronte due grandi bomber. Da una parte Romelu, autore di 12 goal in 19 partite. Dall’altra Victor, di certo non in un momento di grande forma, tolto l’exploit contro il Cagliari. Victor è statovittima di un lungo infortunio che gli ha fatto saltare 9 match. Appena 7 goal in 12 partite il suo ...

E guardiamoci le spalle, davanti è oramai un vezzo inutile; Fiorentina,, Bologna, Atalanta,... Prima erano a 7/8 punti ora a 2/3... quest'anno, come non mai, s i fa presto a venire ...