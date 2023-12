Roma - Napoli diretta 0 - 0 | segui la partita LIVE

Nel secondo tempo del match contro la, il centrocampista slovacco delè dovuto uscire, con un espressione sofferente, per una contusione al fianco sinistro. Ha provato a rimanere in campo ma quando ha capito che non poteva ...- Una sfida fondamentale per la corsa alla Champions, un incrocio da brividi quello di stasera tra. Mourinho contro Mazzarri e in campo Lukaku contro Osimhem: una partita nella partita da seguire in tempo reale sul nostro ...Matteo Politano è stato espulso nel corso del secondo tempo della gara di campionato Roma-Napoli.20.20 - Renato Sanches non farà parte di Roma-Napoli. Il centrocampista portoghese non sarà nemmeno in panchina nel posticipo di stasera tra la squadra di Mourinho e gli azzurri. Il motivo del forfait ...