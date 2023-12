Roma-Napoli | all’Olimpico c’è in gioco la Champions Lukaku sfida Osimhen

Scopri le ultime novità sul Caso Zielinski : tra l’incertezza del rinnovo con il Napoli e le avances dell’ Inter , il futuro del polacco è in ... (napolipiu)

Elmas ha completato le visite mediche ed ha firmato per il Lipsia . Il centrocampista lascia il Napoli dopo quattro anni e mezzo. Lo scrive Fabrizio ... (ilnapolista)

Il pronostico di Ciro Ferrara , ex difensore del Napoli, che ha così parlato in vista del big match dell’Olimpico di stasera Ciro Ferrara , alla ... (calcionews24)

Ecco le probabili scelte di Mazzarri e Mourinho Roma-Napoli : le probabili formazioni e dove vederla Mancano pochissime ore per la partita allo ... (terzotemponapoli)

La 17a giornata di calendario di Serie A contempla per la squadra di Walter Mazzarri la sfidacontro la Roma di Mourinho. Alla Roma manca il ... (ilnapolista)

Alla Roma manca il successo contro il Napoli dal novembre 2019, quando vinse 2-1 con i gol di Zaniolo, Veretout e Milik. Da allora, il Napoli ha registrato 5 vittorie e 2 pareggi. Allargando l'arco ...Ecco i convocati ufficiali della partita che si disputerà tra Napoli e Roma, 17ª giornata del campionato di Serie A.