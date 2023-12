Roma-Napoli 2-0 | gol di Pellegrini e Lukaku | espulsi Politano e Osimhen

(Di sabato 23 dicembre 2023) I giallorossi salgono a 28 punti, al sesto posto, superando la squadra di Mazzarri ferma a 27 Labatte il2-0 nel match in calendario oggi per la 17esima giornata della Serie A. I giallorossi allenati da Mourinho si impongono con i gol di. Il, in una gara nervosa

Nella ripresa azzurri in nove: cartellini rossi per Politano e Osimhen. Roma - La Roma batte 2-0 il Napoli che chiude in nove uomini a causa delle ... (ilgiornaleditalia)

Cosa ha dettoSicuramente che, dopo una settimana complicata per entrambe (una veniva dal ko di Bologna, un'altra dalla batosta in Coppa Italia contro il Frosinone), hanno reagito in modo opposto. La ...Non siamo stati cinici vicino all'area, la squadra a parte l'occasione di Belotti ha fatto molto di più rispetto alla. Eravamo partiti benissimo e pensavamo di andare in vantaggio. Contro l'...Naufragio Napoli all’Olimpico. Due gol subiti dalla Roma, altrettanti espulsioni (Politano e Osimhen) e zero pericoli creati ai giallorossi: un vero e proprio disastro. Natale amaro per i tifosi ...Walter Mazzarri è andato controcorrente nelle dichiarazioni post Roma-Napoli rifiutando l’idea di una sconfitta meritata: “In parità ...