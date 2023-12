Roma-Feyenoord | Gimenez | “I loro giocatori ci hanno riso in faccia”

Leggi su sportface

(Di sabato 23 dicembre 2023) Sarà ancorain Europa League. La squadra gialssa fin qui ha vinto tutti i doppi confronti con gli olandesi, inclusa la finale di Conference League del 2022. A Rotterdam c’è voglia di rivalsa e Santiago, centravanti del, a Voetbal International torna a parlare dell’ultimo incrocio, quello dell’Olimpico: “Lo scorso anno abbiamo giocato così bene e al 90?, con il punteggio di 1-1, avevamo un piede in semifinale. Fino al gol di Paulo Dybala. Dopo è crollato tutto”. Poi rivela: “I difensori dellaprovocato per tutta la partita, ma quando abbiamo fatto 1-1 erischiavano di essere eliminati, non li ho più sentiti. Solo nel prolungamentoripreso a parlare – spiega -. La partita poi si ...