Roma | attacco da non credere dei tifosi contro i napoletani – VIDEO

(Di sabato 23 dicembre 2023) Manca ormai poco al big match della 17ª giornata di Serie A trae Napoli. Purtroppo, ancora una volta, si sono resi protagonisti idellaper dei cori discriminatori. Il Napoli è chiamato alla delicata trasfertala, in cui si affronteranno due squadre in difficoltà. Ovviamente, entrambe le squadre puntano ai 3 punti, che ridarebbero morale e fiducia al gruppo. Purtroppo però dobbiamo segnalare per l’ennesima volta degli episodi che non hanno niente a che vedere con le questioni di campo. Idellainsultano idel Napoli Manca ormai pochissimo alla sfida-Napoli, che chiuderà la 17ª giornata di Serie A. Match delicato per entrambe le squadre, che vanno a caccia disperata di una vittoria ...

Bufera Superlega : in seguito alla sentenza odierna della Corte di Giustizia Europea, il progetto dell’A22 Sports avrebbe le carte in regola per ... (rompipallone)

La nostra è stata una settimana fantastica con le vittoria contro, Inter e Atalanta. Questi ... Nel recupero del primo tempo ancora l'Atalanta in. Bell'assist di Ederson per Lookman che ...Una sconfitta che rischia di far scivolare la squadra all'ottavo posto qualora ladovesse ... Il direttore di gara, come riportato dal Corriere dello Sport, non ha fischiato un fallo in...Il Napoli ha perso solo Elmas e Oliveira, mentre ha recuperato Zielinski e Anguissa. I due giocheranno dal primo minuto allo Stadio Olimpico contro la Roma così come Osimhen guiderà l'attacco.Il bilancio approvato ieri sera è un documento che "avvicina la Regione ai cittadini, attento alle richieste dei territori, ma al ...