Rivalutazione pensioni 2024 | ecco le novità | dal mese gennaio di previsti aumenti fino a 130 euro

... è incentrata soprattutto sugli aiuti ai ceti con i redditi più bassi, dal taglio al cuneo fiscale alladelleminime fino alla carta acquisti per le famiglie più indigenti. Una ...Oltre agli incrementi legati alla(che scatta a gennaio) i pensionati beneficeranno anche della rimodulazione delle aliquote Irpef. Ecco le ...Via libera in Senato alla legge di Bilancio che ora approda alla Camera per il varo definitivo entro la fine dell’anno. Una Manovra che, come ...Oltre agli incrementi legati alla rivalutazione (che scatta a gennaio) i pensionati beneficeranno anche della rimodulazione delle aliquote Irpef. Ecco le cifre ...