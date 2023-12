RISULTATI | POW “Christmas Catch 2023” 22 12 2023

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 23 dicembre 2023) Idello Show andato in scena Venerdì ad Hannover: POWVenerdì 22 Dicembre – Hannover (Germany) Fabio Ferrari batte James Mason POW Tag Team Title #1 Contendership MatchDavid Oliwa & Ricky Sky battono Laurance Roman & Rambo e diventano Nuovi #1 Contender Street FightLeon van Gasteren batte Marius Al-Ani Non Title Tag Team MatchAndi Theque & Michael Kovac POW Tag Team Champions battono Mexxberg & Tim Stübing POW Ladies Title MatchMila Smidt (c) batte Monica Passeri e mantiene il Titolo POW World Heavyweight Title MatchPascal Spalter (c) batte Axel Tischer e mantiene il Titolo