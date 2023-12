RISULTATI | I Miti del Wrestling “Natale sul Ring” 22 12 2023

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 23 dicembre 2023) Idello Show andato in scena Venerdì a Marigliano (NA): IdelsulVenerdì 22 Dicembre – Marigliano (NA) Non Title MatchMarcus Valentine (SIW Genesis Champion) batte Uragano Nero Dave Blasco batte Zero The Fool 5 Way MatchPain Keeper batte Jasper, Rocky Laurita, Mirsa Martial Art e Gianluca Vitale Santa Claus Christmas Village Street FightFlowey Queen batte Davide Adami IdelUE ChampionFlavio Augusto (c) Vs Max Peach finisce No Contest, Augusto mantiene il Titolo Tag Team Match*Flavio Augusto & Max Peach battono Dave Blasco & Pain Keeper *Match sancito dal G.M Michele Ippolito