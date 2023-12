Ristrutturazione dello Stadio | splendida notizia per Napoli e i napoletani

(Di sabato 23 dicembre 2023) La questionee infrastrutture sportive aè sempre di vitale importanza: ecco come sarà il nuovo, sono iniziati i lavori. Da tempo si sente parlare di, di lavori, di fondi da stanziare o di quelli già stanziati dalla Regione Campania e mai utilizzati realmente per iniziare questo tipo di lavori. Maè stata scelta come “Capitale EuropeaSport nel 2026” e per questo motivo ora è tempo di iniziare a posare le prime pietre nelle nuove costruzioni o iniziare i lavori di. Il futuro degli stadi asi inizia a scrivere ora, perché i fondi ci sono e sarà fondamentale completare le opere diin tempi brevi. “Lopiù moderno della ...

La situazione per il futuro dello stadio Artemio Franchi, casa della Fiorentina . Tutti i dettagli in merito Il comune di Firenze, tramite una ... (calcionews24)

...l'ok della platea degli azionisti per approvare ladi un debito sovrano. La destra ha detto no a tutto questo. È evidente l'isolamento dell'Italia in Europa e l'isolamento...Il sindaco ha affermato di aver 'investito circa 500mila euro nelladel locale e ... Gaetano Aufiero, PatrizioRusso, Antonio Brigante e Gerardo Di Martino. La prossima udienza è ...I rifiuti continuano a costare, l’amministrazione annuncia un ritocco della tariffa in primavera. Fondi per gli istituti di San Rocco, la nuova media Bellani e la ristrutturazione dello stadio Sada.Festa con tanti ospiti nella storica sede di Lungarno Ferrucci col sogno (e il progetto) della ristrutturazione. Attualmente gestisce 7 impianti e annovera 200 soci e 580 atleti ...