Rino Gaetano | a Roma una mostra sull’artista controcorrente Inediti e rarità di un talento dirompente

(Di sabato 23 dicembre 2023) Viaggio introno all’universo di. Parte dail viaggio nel mondo di un cantautore che ha marcato un’epoca con veemenza poetica e un’ironia sociale graffiante declinata negli anni a un forte impegno civile tradotto in musica e testi. Riflettori puntati sul microcosmo creativo dell’artista, allora, prematuramente scomparso ma che, nonostante l’addio in giovane età, ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli italiani. Tutto grazie alla primadedicata al cantautore divenuto iconico poeta dallo stile unico e tagliente, con la sua voce ruvida e con i suoi testi apparentemente leggeri e disimpegnati, ma pregni di contenuti tra le righe. Brani con cuiha saputo graffiare società e politica, senza mai nascondersi dietro etichette e maschere. Una ...

Il 29 ottobre 2023, per la prima volta alla Città dell'Altra Economia, torna l'appuntamento in musica per celebrare Rino Gaetano nel giorno del suo

Il loro repertorio patchanka - folk farà rivivere le antiche atmosfere delle feste patronali, omaggiando artisti come Celentano, Lucio Dalla, Battisti, Modugno, Capossela, Mannarino, Zarro; la Mostra fotografica del mitico 'Re dei paparazzi' Barillari. L'evento organizzato ... Con Rocco Hunt, Piero Chiambretti, Bruno della Ragione e Blandini. CRESCE L'ATTESA PER IL CONCERTO DEI CIAORINO A PIAZZA LA RUSSA La rassegna continua questa sera nel cuore della movida, in piazza La Russa, con il concerto alle ore 22 dei CiaoRino, non una cover band