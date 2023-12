Rinnovo Osimhen | oggi l’incontro decisivo De Laurentiis – Calenda | Spunta la data per la firma

(Di sabato 23 dicembre 2023)tra Dee l’agente può sbloccare la situazione: vicina lasul prolungamento con il Napoli fino al 2026.può essere la giornata decisiva per ildi Victorcon il Napoli. Dopo una lunga trattativa, è infatti in programmatra il presidente azzurro Aurelio Dee l’agente dell’attaccante nigeriano Roberto. I due si vedranno a Roma prima della sfida di campionato tra i giallorossi e il Napoli. Sul tavolo c’è l’offerta di prolungamento fino al 2026, con aumento dell’ingaggio e inserimento di una clausola rescissoria. Deha affermato che ildi ...

2023-12-20 00:59:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: ... (justcalcio)

Ancora stallo fra Osimhen e il Napoli in quanto a rinnovo contrattuale. Da Sky, ed in particolare da Massimo Ugolini, arrivano però ... (spazionapoli)

Corriere dello Sport – ADL insiste con Osimhen : “Rinnovo? Lo ripeto , siamo in dirittura d’arrivo” L’edizione odierna del quotidiano, ha ... (forzazzurri)

Osimhen , oggi incontro a Roma per il rinnovo. De Laurentiis : «forse sarà la sorpresa di Natale» . Scrive il Corriere dello Sport con Antonio ... (ilnapolista)

Da monitorare poi la vicenda Zielinski, il cui, riferisce Sky Sport, non sembra procedere ... Di Lorenzo, Rrahmani , Juan Jesus Mario Rui; Anguissa , Lobotka, Zielinski; Politano,, ...Ecco i dettagli del nuovo contratto dial Napoli secondo Fabrizio Romano: C'è la data della firma : l'accordo sarà sigla prima di Natale, e dunque è ormai imminente...Sono la stessa squadra dello scorso anno con risultati diversi»), lo spauracchio Osimhen («È un top ... Difficile fraintenderla. La partita per il rinnovo inizia questa sera. Perché i Friedkin si ...L'accordo tra il Napoli e Osimhen per il rinnovo adesso è al 100% raggiunto e confermato. Verrà firmato prima di Natale, è imminente.