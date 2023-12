Rinnovo di Osimhen | l’agente Calenda | «Non entriamo nei dettagli»

(Di sabato 23 dicembre 2023) Intervista del procuratore dia Sky.in pratica non ha detto niente nonostante le sollecitazioni di Massimo Ugolini. «È stata una maratona, e siamo arrivati al traguardo. È stata la soddisfazione di tutti, era volontà di tutti continuare questa storia che ha avuto una grande fine lo scorso anno, con lo scudetto. La volontà da ambo le parti era di continuare questa avventura». Come mai solo un anno? C’è anche una clausola che dà serenità al Napoli. «Nontroppo nei, è giusto dare spazio al. Ili lasciamo alle carte». Ingaggio triplicato che comprenderà anche gli arretrati, dà tranquillità al giocatore, la clausola la dà al Napolis se qualcuno volesse prendere il giocatore. «Godiamoci il, voluto da ambo le ...

Al centro dell'attacco, fresco del, ai suoi lati Politano e Kvaratskhelia. Formazioni Roma - Napoli , le scelte ufficiali ROMA (3 - 5 - 2) - Rui Patricio; Mancini, Llorente, NDicka; ...Nuovo stipendio per Victorda top calciatore come i grandi campioni d'Europa. L'attaccante nigeriano del Napoli andrà a guadagnare circa 10 milioni di euro a stagione con ilfino al 2026 firmato in queste ultime ...Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, esulta sui social per la firma del rinnovo col Napoli del suo assistito. Il procuratore, dopo i tantissimi incontri con il presidente Aurelio De Laurentiis, ...Alle 20.45 c'è il fischio d'inizio del match clou della 17ª giornata di Serie A con Roma e Napoli pronte a dare spettacolo. La partita arriva con l'ombra dei ...