Rimini | minacce e botte all’ex compagna | «Sei una mia proprietà | ti uccido» Arrestato per maltrattamenti

(Di sabato 23 dicembre 2023) Un uomo di 29 anni, originario di Locri nel Calabrese ma residente in Romagna, è statodai carabinieri persulla ex. Al termine dell’indagine, il giudice per le indagini preliminari del tribunale diha accolto la richiesta di custodia cautelare in carcere che gli è stata notificata dai militari, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani. Le vessazioni proseguivano da diverso tempo. La vittima aveva conosciuto l’uomo mentre lavorava come stagionale in hotel. Dopo poco, erano iniziati i problemi: «Tu sei una mia, con le tue amiche non esci», ripeteva alla. Al termine della relazione, lui aveva iniziato ad avere comportamenti autolesionistici e aggressivi. In almeno un’occasione, si era strappato i capelli fino a ...

Al termine dell'indagine, il giudice per le indagini preliminari del tribunale diha accolto la richiesta di custodia cautelare in carcere che gli è stata notificata dai militari, coordinati ......avuto una relazione mentre lavoravano come stagionali in un hotel di. Il culmine, il 18 dicembre scorso quando l'uomo si è presentato sul luogo di lavoro della vittima, rinnovando le.