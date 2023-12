Riforma voto in condotta e sospensione studenti | il piano di Valditara per il prossimo anno scolastico

In una intervista che ha rilasciato al quotidiano “Il Foglio” è intervenuto il presidente del Senato, Ignazio La Russa , che si è soffermato sulla ... (notizie)

Si lavora all'approvazione della Riforma del voto in condotta . Il Senato ha calendarizzato infatti la discussione del disegno di legge (collegato ... (orizzontescuola)

La riforma del Voto in condotta viene stralciata dal disegno di legge contenente la riforma degli istituti tecnici e professionali. L'articolo Voto ... (orizzontescuola)

La discussione sulla riforma del voto in condotta è intensa, con opinioni diverse tra favorevoli e contrari. È importante chiarire che queste ... (orizzontescuola)

La (del) Mes è finita, andiamo in pace. Ilnegativo della Camera alla proposta di legge " presentata da Italia Viva - di ratifica del Trattato didel Meccanismo Europeo di Stabilità ...Dopo che abbiamo subìto l'approvazione dellasul Patto di stabilità, che è peggiorativa ... ha isolato ancora di più il nostro Paese perché quando la manovra andrà alla prova deldel ...Il voto negativo della Camera alla proposta di legge – presentata da Italia Viva - di ratifica del Trattato di Riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità ci consegna quattro conseguenze ...S iamo ormai alle battute finali della legge di bilancio che sarà votata dopo un “tour de force” entro il 31 dicembre per scongiurare l’esercizio provvisorio e un altro anno è stato buttato via sul fr ...